Эль-Кувейт, 8 октября 2020, 12:16 — REGNUM Парламент Кувейта выбрал нового наследного принца страны, которым стал шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, 8 октября сообщает французское издание Le Figaro.
Кандидатура 80-летнего шейха была единогласно одобрена законодателями. Ранее его выдвинул эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
После назначения парламентом новый наследный принял присягу.
Напомним, 29 сентября в Кувейте скончался бывший эмир 91-летний шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер. На следующий день к присяге был приведен новый эмир его брат 83-летний Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.