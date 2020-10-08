Киев, , 12:18 — REGNUM В бюджете Украины на 2021 год не предусмотрены деньги на финансирование фонда по борьбе с COVID-19. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, планируется отдельно выделить 2,6 млрд гривен или почти $92 млн на вакцинацию населения и ещё 1 млрд или более $35 млн на поддержку школ в рамках борьбы с пандемией.

«Всё остальное заложено в бюджет министерства здравоохранения. Пожалуй, это правильно…, когда эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства, для эффективной борьбы», — рассказал Разумков.

Напомним, суточный прирост числа заразившихся коронавирусом на Украине превысил 5 тыс. человек. В то же время президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать «настоящую» вакцину от COVID-19, хотя у неё есть возможность воспользоваться уже готовой вакциной из России.