Москва, , 12:37 — REGNUM Официальный Берлин не отвечает на запросы Генпрокуратуры РФ, которые касаются происшествия с блогером Алексеем Навальным, а значит, германской стороне есть что скрывать. Об этом заявил 8 октября ТАСС глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он отреагировал на утверждение Навального о том, что его якобы отравили российские спецслужбы. Эти слова являются «тупой русофобской пропагандой», подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР констатировал, что Генпрокуратура России дважды запрашивала у ФРГ информацию, которая могла бы пролить свет на «довольно темную и неприятную историю» с блогером.

«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что отсутствие в организме Навального каких-либо токсичных веществ в то время, пока он находился в России, это неоспоримый факт. Это подтверждают исследования его биоматериалов.

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