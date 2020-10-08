Ереван, , 12:06 — REGNUM Указ об увольнении с занимаемого поста директора Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамяна подписал президент республики Армен Саркисян. Данный документ 8 октября обнародован на сайте армянского лидера.

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«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно Конституции <…> освободить от должности службы национальной безопасности Республики Армения директора Аргишти Карамяна», — говорится в сообщении.

При этом другим указом президентом Армении временным исполняющим обязанности директора СНБ страны назначен Микаел Амбарцумян, который до этого занимал должность замглавы данного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на линии обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе армянскими подразделениями были сбиты два азербайджанских беспилотника.