Москва, , 12:00 — REGNUM Защита прав верующих Украинской православной церкви (УПЦ) должна стать ключевым вопросом для Совета по правам человека ООН (СПЧ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Украина должна выполнять все принятые на себя обязательства перед международным сообществом, искоренять все формы псевдорелигиозного тоталитаризма. Должно обеспечиваться право священников на безопасность, защиту и свободу. У Украины есть шанс вернуться в состояние свободного общества, в котором права человека незыблемы и священны. Этот вопрос должен стать ключевым и в Совете по правам человека, и на евразийских площадках», — сказал Гаврилов.

По словам парламентария, Украина пожинает плоды агрессивной политики вмешательства во внутренние дела, которая была осуществлена после 2014 года».

«Это и активный прозелитизм греко-католиков в традиционной православной Украине, который привел к религиозному ожесточению. Это и попытки Петра Порошенко использовать «религиозный» фактор для достижения политических целей», — перечислил парламентарий.

«Радикальные экстремистские силы, чуждые христианству, используют ПЦУ, созданную Варфоломеем, для политического управления населением, для выстраивания на основе нацистских моделей тоталитарного общества. Понятно, что в эту основу совсем не вписывается православие», — говорит Гаврилов.

Действия, которые направлены на захват храмов, продиктованы задачей вытеснения традиционного христианства и создания экстремистского общества, заключил депутат.

Он поддержал действия правозащитников, которые готовят материалы для представления в Совет по правам человека ООН дела о нарушении прав верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Золочев Львовской области.