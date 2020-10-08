Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Посольство Индонезии в Стокгольме провело встречу с индонезийскими рестораторами с целью повышения сотрудничества между представителями и индонезийскими предпринимателями в Швеции, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Дени Халим открыл ресторан азиатской кухни, в частности индонезийской, где меню меняется каждый день. Меню блюд написано на индонезийском языке, но есть объяснения на шведском языке.

В настоящее время есть три индонезийских ресторана в Стокгольме, а именно Erna Bistro, Jakarta и Warung.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Украина договорились о сотрудничестве по производству вакцины против туберкулеза, которое принесет пользу обеим государствам.

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