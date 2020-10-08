Эль-Кувейт, , 11:54 — REGNUM Шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял присягу перед Национальным собранием Кувейта в качестве нового наследного принца, передает 8 октября телеканал Al Jazeera.

«Я клянусь перед Господом, эмиром и всем народом Кувейта, что стану твердой опорой главе государства», — заявил Машааль.

Он добавил, что Кувейт останется привержен своим внутриарабским, региональным и международным обязательствам.

Как сообщало ИА REGNUM, Машаль аль-Ахмед ас-Сабах — 80-летний ветеран служб безопасности Кувейта, младший брат монарха. Накануне, 7 октября, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил его кронпринцем.

Сам Наваф занял престол после смерти 91-летнего брата, эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (Сабаха IV), который скончался 29 сентября в США.

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