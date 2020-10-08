Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Успехи в борьбе с распространением коронавируса в Грузии связаны с действиями руководства страны, в том числе премьер-министра Георгия Гахарии. Это заявление, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 8 октября сделал директор Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе.

Врач отметил, что благодаря властям в Грузии удалось в течение семи — восьми месяцев добиваться очень низких показателей распространения коронавируса.

«Руководство страны и лично премьер-министр, которого я лично считаю, и не стесняюсь отмечать это, главным создателем тех больших успехов, что страна лучше всех справляется с ковид-инфекцией по сравнению с Европой и Северной Америкой», — сказал Церцвадзе.

Он добавил, что в последнее время сильно выросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом, поэтому, чтобы не потерять завоеванные позиции, правительству и врачам необходимо на это отреагировать.

Напомним, в Грузии с сентября темпы выявления новых носителей SARS-CoV-2 стали стремительно расти. Несмотря на это, Гахария и другие представители правительства заявили, что в стране не будут вводить жестких карантинных мер, подобных тем, что действовали прошедшей весной.

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