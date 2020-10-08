Киев, 8 октября 2020, 11:59 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) направила обращения компаниям Apple и Google, в которых проинформировала о запрете приложения «ВКонтакте» на территории Украины. Об этом заявила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская, сообщило 8 октября информационное агентство «Укринформ».
Она рассказала, что СБУ проверила, как украинские интернет-провайдеры выполняют решение о блокировке российских сервисов и социальных сетей.
Аналогичное обращение было направлено в МИД Украины. Дипломатам поручили также проинформировать американские компании об особенностях украинского законодательства и попросить убрать из свободного доступа на Украине запрещённые российские приложения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине пообещали поставить на учёт всех жителей страны, пользующихся российскими соцсетями.
Читайте также: В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»