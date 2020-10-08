Киев, , 11:59 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) направила обращения компаниям Apple и Google, в которых проинформировала о запрете приложения «ВКонтакте» на территории Украины. Об этом заявила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская, сообщило 8 октября информационное агентство «Укринформ».

Она рассказала, что СБУ проверила, как украинские интернет-провайдеры выполняют решение о блокировке российских сервисов и социальных сетей.

«Большинство интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны — ИА REGNUM) Украины. Однако отдельными компаниями в обход запретов принимаются меры, направленные на обеспечение пользователям возможности обходить блокировки ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения мобильных устройств», — сообщила Гитлянская.

Аналогичное обращение было направлено в МИД Украины. Дипломатам поручили также проинформировать американские компании об особенностях украинского законодательства и попросить убрать из свободного доступа на Украине запрещённые российские приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине пообещали поставить на учёт всех жителей страны, пользующихся российскими соцсетями.

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