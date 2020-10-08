Берлин, , 11:53 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер задействует юридические инструменты против газеты Bild, которая опубликовала критические высказывания о политике российского блогера Алексея Навального. Об этом Шрёдер написал на своей странице в социальной сети Linkedin.

Навальный в интервью Bild заявил, что Шрёдер якобы получал «тайные платежи» от российского руководства. Никаких фактов при этом он не привёл и уточнил, что таково его личное мнение.

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Шрёдер назвал ложью утверждения блогера, отметив, что сам Навальный назвал их необоснованными. Однако газета Bild и сайт bild. de, которые входят в медиаконцерн «Аксель Шпрингер-Ферлаг» (Axel Springer SE), распространили их, не предоставив Шрёдеру возможности высказать своё мнение.

«Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права», — написал Шрёдер.

Как сообщало ИА REGNUM, 76-летний бывший канцлер ФРГ возглавляет совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG.

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