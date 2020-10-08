Бишкек, , 11:43 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в столице республики Бишкеке, заявила 8 октября пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

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"Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что глава государства лично проводит переговоры с представителями всех политических сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Он добавил, что в целях безопасности было принято решение закрыть границу.

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