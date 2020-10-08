Новосибирск, , 11:38 — REGNUM Председатель правления Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль», депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов направил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову обращение с предложением ввести дистанционное обучение и увеличить количество бригад скорой медицинской помощи. Причина — резкий рост случаев заражения коронавирусом в городе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вслед за Москвой Новосибирск дожил до второй волны коронавируса. Вновь школы и больницы стали основными разносчиками этой весьма неприятной инфекции. В аптеках начали пропадать не только лекарства, простого градусника уже купить не можем. Единый многоканальный телефон 124 постоянно занят. Многие вызовы остаются не отработанными ввиду недостатка медицинских бригад. Мы вновь приближаемся к пиковым нагрузкам весны этого года. И это только начало», — отметил Антонов в обращении, размещённом на его странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что в «Гражданский патруль» от родителей школьников поступают обращения.

«В школах складывается очень тревожная ситуация. В связи с эпидемией учебный процесс попросту разваливается. Уже две недели мы за этим наблюдаем. Одни классы учатся, другие не учатся. На больничный один за другим уходят педагоги. Эпидемия захватила почти все школы. Медицина захлёбывается, а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная. Ограничительные меры соблюдаются странно. Классы переполнены. Допускается контакт между учениками. Карантинные меры по коронавирусу вводятся с опозданием. В итоге в зоне риска оказываются все: и ученики, и родители, и учителя, а прежде всего, это — пожилые новосибирцы. Потому что наши дедушки и бабушки вводят детей в школы», — пояснил свою позицию Ростислав Антонов.

Обращаясь к главе региона он попросил «прекратить ставить эксперимент на детях и их родителях» и ввести дистанционное обучение.