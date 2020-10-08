Балтимор, США, , 11:35 — REGNUM Три катера класса Island будут восстановлены в США и переданы Украине в срок. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба посольства Украины в США.

По данным пресс-службы, глава представительства Владимир Ельченко посетил Балтимор, где лично осмотрел верфь, на которой ремонтируют катера для Украины.

«Посол Украины в США Владимир Ельченко посетил судоремонтную верфь береговой охраны США в городе Балтимор, где сейчас проходит техническую подготовку вторая партия патрульных катеров класса Island, которые будут переданы США военно-морским силам ВСУ», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы идут по графику и вскоре украинских моряков пригласят в США для подготовки.

Посол Украины в свою очередь поблагодарил США за поддержку ВМС Украины.

Напомним, два списанных катера класса Island были переданы Украине в 2018 году. На Украине рассчитывают нарастить «мощь» своего флота за счёт старых американских кораблей.

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