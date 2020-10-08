Киев, , 11:24 — REGNUM Протокол бывшего президента Украины Виктора Януковича в момент, когда он еще занимал свой пост, работал так строго, что рядом «муха не летала», но все равно уступал соответствующему российскому протоколу.

Об этом заявил экс народный депутат Рады, бывший мэр Харькова и бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью Дмитрию Гордону.

Добкин заявил, что единственный протокол, который перебил протокол Януковича, — это был протокол президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в 2011 году.

«Я их обоих встречал (речь идет о подписании т.н. харьковских соглашений в 2011 г., Добкин на тот момент был губернатором области — ред.)… И понял, что, действительно, эта поговорка: что легче с террористами, чем с протоколом президента Российской Федерации, — это на самом деле правда», — заявил политик.

Вместе с тем Добкин добавил, что все равно «обдурил» российскую делегацию.

«Они все равно у меня пошли пешком, и без снайперов на крышах, которых требовали, и всего остального… Но это было, скорее всего, связано с харизмой на тот момент Януковича и с бесхребетностью Медведева… Я не понимаю, как такой человек мог руководить такой страной, как Российская Федерация», — сказал экс-депутат Рады.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении Михаила Добкина, который формально считается якобы пророссийским политиком и входил в разные оппозиционные политсилы, с 2018 года действуют санкции России.

На тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев, одобривший решение, в своем комментарии отметил, что санкционный список расширили «для защиты интересов Российского государства, компаний и граждан России».