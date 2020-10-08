Бишкек, , 11:21 — REGNUM Заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно.

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"Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно», — цитирует Суваналиева «Интерфакс».

Он добавил, что в целях безопасности было принято решение закрыть границу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, несогласных с поражением поддержанных ими партий.

Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал навести в стране порядок, а депутаты парламента республики попытались запустить процедуру импичмента.

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