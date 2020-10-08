Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Попытки политизировать тему территориального спора между Тбилиси и Баку о принадлежности комплекса православных монастырей Давид Гареджи недопустимы, так как они наносят вред Грузии. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 8 октября заявил на заседании премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Не прекращаются попытки политизировать вопрос, что абсолютно недопустимо. Вопрос настолько важен, что любая политизация и политические спекуляции по этому поводу просто вредят стране, поэтому это абсолютно неприемлемо и недопустимо», — сказал Гахария.

Он также отметил, что рано делать окончательные выводы об уголовном деле о незаконной передаче грузинских земель Азербайджану двусторонней комиссией по делимитации, так как расследование не завершено.

Гахария добавил, что данное расследование является внутренним делом Грузии и не может повредить партнерским отношениям с Азербайджаном.

Напомним, в Тбилиси о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006 — 2007 годах, заявили 24 сентября. Затем в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной передаче 3500 га грузинских земель Азербайджану.

В рамках дела были задержаны двое участников комиссии по делимитации. Это вызвало протест среди представителей оппозиции. 7 октября возле здания Генпрокуратуры прошла акция протеста, на которой потребовали освободить задержанных по делу о передаче земель.

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