Анкара, , 11:15 — REGNUM Турецкие войска будут выведены из Сирии после установления долгосрочного мира в республике, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью катарской газете The Peninsula.

«Что касается Сирии, то Турция не намерена оставаться в этой стране на постоянной основе, — сказал Эрдоган. — Как только будет достигнуто долгосрочное решение конфликта, мы покинем эти земли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что главным инициатором обострения конфликта в Нагорном Карабахе был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он назвал Турцию инструментом «великих держав и богатых стран», являющихся «соучастниками Турции по поддержке терроризма», для внедрения «в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей».

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