Киев, , 11:14 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что в Нагорном Карабахе сейчас идет война между Турцией и Арменией, а в более широком смысле — «это продолжение тысячелетнего противостояния христианского и мусульманского мира».

Турецкая армия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующее обращение Кива опубликовал вечером 7 октября.

Украинский депутат также отметил, что у христиан и православных есть сегодня главная задача — «сплотиться и оказать помощь нашим братьям и сестрам во Христе».

«Мы рождены во Христе! Армянский народ — мы с вами!» — заявил Кива.

На обращение депутата Рады оперативно отреагировало посольство Азербайджана в Киеве.

«Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы о «войне между Турцией и Арменией» с призывом к православным христианам «присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле»… Подобные «высказывания» народных избранников Украины не соответствуют духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать только крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности», — отмечает дипломатическое ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат «Слуги народа» Людмила Марченко в эфире одного из телеканалов заявила, что Украина может оказать — и, по информации парламентария, уже оказывает — военную и гуманитарную поддержку Азербайджану.

После этого первые лица Украины, включая президента Зеленского, заявили, что о предоставлении военной помощи со стороны Украины любой из сторон конфликта не может быть и речи.