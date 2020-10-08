Киев, , 11:20 — REGNUM Госперевороты на Украине 2004 и 2014 годов являются страшным злом для страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин 8 октября в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Два майдана — это технологии, это зло, это горе. Это то, что нас отбросило на многие годы назад. Когда пытаются прикрыть какими-то фразами типа «демократия», «свобода», «рождение нации»… Никакая нация не родилась. Я не вижу нации сегодня», — рассказал он.

Депутат подчеркнул, что не видит никакой «гидности» (достоинства — ИА REGNUM) у участников беспорядков. Вместо этого люди боятся признаться самим себе в том, что позволили себя обмануть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины, активный участник обоих госпереворотов Давид Жвания рассказал, что лично финансировал захват власти на Украине в 2014 году.

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