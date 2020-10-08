Киев, , 11:05 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) не имеет невыполненных обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом заявил глава регулятора Кирилл Шевченко 8 октября в интервью изданию «Зеркало недели».

Он рассказал, что в данный момент власти Украины продолжают согласовывать показатели бюджета страны на 2021 год.

«В частности, [речь идёт] об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании… Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19», — сообщил чиновник.

Шевченко добавил, что в МВФ выражают беспокойство, связанное с антикоррупционной политикой Украины, но в целом продолжается плодотворное сотрудничество.

«МВФ — это не про деньги, это о доверии. И я надеюсь, что украинская сторона сделает всё возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось», — добавил глава НБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал о том, что Украина регулярно перестаёт выполнять договорённости с МВФ, как только получает очередной кредит.

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