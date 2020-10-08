Киев, 8 октября 2020, 11:05 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) не имеет невыполненных обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом заявил глава регулятора Кирилл Шевченко 8 октября в интервью изданию «Зеркало недели».
Он рассказал, что в данный момент власти Украины продолжают согласовывать показатели бюджета страны на 2021 год.
Шевченко добавил, что в МВФ выражают беспокойство, связанное с антикоррупционной политикой Украины, но в целом продолжается плодотворное сотрудничество.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал о том, что Украина регулярно перестаёт выполнять договорённости с МВФ, как только получает очередной кредит.
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