Киев, , 10:58 — REGNUM По итогам 2020 года членам руководства компании НАК «Нафтогаз» могут не выплатить премии. Об этом сообщило информационное агентство «Украинские новости» 7 октября со ссылкой на собственные источники внутри компании.

«Если убыток будет по итогу года, то никаких премий быть не может», — рассказал журналистам собеседник.

Он не исключил, что в отношении руководителей «Нафтогаза» могут применяться другие меры воздействия, однако для этого нужно сначала подвести итоги годовой деятельности компании.

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Как сообщило ИА REGNUM, ранее бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания могла показать убытки ещё в 2019 году, однако ситуацию спасли доходы от транзита газа через территорию страны.

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