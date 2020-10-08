Москва, , 11:04 — REGNUM Поддержка руководством Великобритании антироссийских санкций Франции и Германии, в связи с якобы отравлением блогера Алексея Навального, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение в комментариях 8 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Большинство пользователей не проявили чувства удивления, узнав данную новость. Они увидели в действиях Британии закономерный характер. Интернет-пользователи связали дело Навального с историей об отравлении якобы боевым ядом «Новичок» семьи Скрипалей в Солсбери.

«Ну все правильно этого и надо было ожидать, спектакль удался опять. Правда, на этот раз не заморачивались. Решили, и сейчас полезет сюжет по сценарию тот же, что и со Скрипалями, только артисты разные. России не выдали ни одного документа подтверждающего отравление данной особы и требуют начать какое-то расследование. Так, а где основания? Наши медики, которые оказали этой овце заблудшей первую помощь, говорят, что отравления не было. Клиент переборщил каких-то таблеток и это была естественная реакция организма», — поделился мнением Сергей К.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что поддержка Великобританией санкций против России является логическим продолжением разворачивающегося сценария по дискредитации Российской Федерации и выдавливании её из торговых отношений с Европой.

«Все эти санкции и смешные поводы для их введения-звенья одной большой компании. Это экономическая и политическая война против России. Война за сырьевые рынки, обладание которыми предусматривает полное подчинение отдельных государств своим экономическим интересам. Война за сверхприбыли и власть», — пишет Сергей Ж.

Другие задаются справедливым вопросом о том, почему в отношении России постоянно вводят санкции одни и те же страны, а весь остальной мир спокойно игнорирует западные истерики. По мнению пользователей, данный фактор также даёт задуматься над справедливостью тех или иных решений со стороны Великобритании.

«Почему против нас не вводят санкции, Индия, Египет, Аргентина, Португалия, Ирландия, Испания Япония, Индонезия и ещё сотня других стран. Почему только одному и тому же набору стран так не безразлично, отношение к оппозиции в нашей стране. И почему-то все в одно и то же время в одном и том же контексте. И почему-то именно в этих странах оказываются люди отправленные неизвестным крайне ядовитым смертельным веществом (чтобы не запутаться лучше использовать одно и тоже). После которого через три недели можно давать успешно интервью. И на вопрос, почему вы так свежем выглядите после комы отвечать я до этого три недели занимался бегом это меня и спасло», — пишет Анатолий К.

Некоторые пользователи решили указать на тот факт, что санкции пытаются ввести против России, но до сих пор никто не представил убедительных доказательств отравления Навального российскими спецслужбами. Имеется в виду, что яд был обнаружен в организме блогера, когда тот уже приземлился в Германии, а значит необходимые вещества могли попасть в анализы Навального на всём протяжении его пути в германскую клинику.

«ОЗХО якобы обнаружило ОВ у недоотравленного. Допустим, что так оно есть. С помощью не сложных умозаключений можно понять, что Запад манипулирует общественным сознанием и проводит массовую дезинформацию. Обнаружение ОВ это не доказательство причастности РФ к отравлению, а это всего лишь даёт понимание, что гражданин наваливающий был отравлен. Ну ладно, якобы отравили, а кому предъявлять обвинения, кто отравил, где, когда, зачем? Где доказательная база? Пока нет на это ответов, нельзя и никого обвинять. Какие предъявлены доки? Ничего нет, без доказательств это обычный оговор, шантаж, потеря имиджа», — пишет пользователь Вадим.

Напомним, 8 октября стало известно, что Великобритания поддержала санкции против Российской Федерации из-за «отравления» блогера Алексея Навального.