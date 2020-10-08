Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп может быть переизбран на второй срок даже в случае своего поражения на выборах — из-за особенностей американской электоральной системы, предупредил Джесси Уэгман 7 октября в статье для The New York Times.

«Американская демократия не только специфична, она еще и несправедлива», — подчеркнул журналист, обращая внимание на то, что на протяжении истории США пять раз президентом не становился человек, за которого свои голоса отдало большинство граждан страны.

По словам Уэгмана, виной тому сама система выбора главы государства, известная как коллегия выборщиков. Наиболее примечательным примером стала победа Трампа в 2016 году, когда за его противника — бывшую первую леди Хиллари Клинтон — проголосовало большинство граждан США, но победа была все равно была присуждена Трампу — по количеству голосов выборщиков.

«Разве это демократично? Каким образом это попросту справедливо?» — задает вопросом автор. — Нисколько».

Уэгман отметил, что не стоит считать эту электоральную систему «плодом тщательной работы виднейших умов». Напротив, она была сформулирована «в последнюю минуту» и почти сразу перестала работать так, как планировалось. Иными словами, отказ от коллеги выборщиков — это не вопрос партийной принадлежности, это вопрос «справедливости».

"Как бы вы ни были, республиканцем или демократом, ваш голос, вероятно, не учитывается должным образом. Так не должно быть», — заключил журналист.