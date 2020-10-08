Вашингтон, 8 октября 2020, 10:48 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп может быть переизбран на второй срок даже в случае своего поражения на выборах — из-за особенностей американской электоральной системы, предупредил Джесси Уэгман 7 октября в статье для The New York Times.
По словам Уэгмана, виной тому сама система выбора главы государства, известная как коллегия выборщиков. Наиболее примечательным примером стала победа Трампа в 2016 году, когда за его противника — бывшую первую леди Хиллари Клинтон — проголосовало большинство граждан США, но победа была все равно была присуждена Трампу — по количеству голосов выборщиков.
Уэгман отметил, что не стоит считать эту электоральную систему «плодом тщательной работы виднейших умов». Напротив, она была сформулирована «в последнюю минуту» и почти сразу перестала работать так, как планировалось. Иными словами, отказ от коллеги выборщиков — это не вопрос партийной принадлежности, это вопрос «справедливости».