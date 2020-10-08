Варшава, , 10:46 — REGNUM 7 октября Сейм Польши принял поправки Сената к закону о Медицинском фонде. Одна из них заключается в том, что с 2021 года организация будет получать не менее 4 млрд злотых (1 млрд долларов США) из государственного бюджета Польши. Об этом передает Polskie Radio 24.

О создании Медицинского фонда в марте объявил президент Анджей Дуда. Это было связано с пандемией коронавируса. В конце июня Дуда представил в Сейм законопроект по этому поводу. В середине сентября законодательный орган принял решение о создании Медицинского фонда.

Организация призвана оказывать финансовую поддержку тем, кто нуждается в доступе к современным медицинским технологиям и дорогостоящим препаратам, обеспечивающим эффективную диагностику и терапию. В частности, помощь в первую очередь должна быть адресована детям и пациентам, страдающим редкими и раковыми заболеваниями. Кроме того, часть средств Фонд направит на инвестиции в инфраструктуру здравоохранения.

Управлять Фондом будет министр здравоохранения. В организации действуют четыре субфонда: стратегической инфраструктуры, модернизации учреждений здравоохранения, развития системы профилактики заболеваний, а также терапевтики и инноваций.