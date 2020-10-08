Челябинск, , 10:42 — REGNUM Спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш снова встал во главе южноуральского парламента. Такое решение депутаты приняли 8 октября на своём первом после очередных выборов заседании.

Во главе парламента он находится с 2005 года. Ранее ходили слухи о возможной его замене другим человеком. Но пока именно он снова руководит Заксобранием. Депутаты поддержали его единогласно.

Отметим, общий депутатский стаж Мякуша только здесь составляет 22 года. А в 1970—1980-е политик был депутатом Металлургического районного Совета Челябинска.