Челябинск, , 10:35 — REGNUM Член Совета Федерации от Заксобрания Челябинской области Олег Цепкин повторно избран в верхнюю палату Федерального собрания. Такое решение приняли депутаты регионального законодательного органа.

Первое заседание обновлённого Заксобрания состоялось 8 октября. Депутаты избрали спикера, им снова стал Владимир Мякуш. Также они поддержали избрание Цепкина в Совфед.

Отметим, политику 55 лет. Ранее он представлял Южный Урал в Совфеде с 2015 года. 13 сентября прошли выборы в новый состав Заксобрания, и в связи с этим ему снова пришлось подтверждать свои полномочия.