Москва, , 10:34 — REGNUM На данный момент глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин не намерен ставить себе прививку от коронавирусной инфекции. Он заявил об этом 8 октября в интервью ТАСС.

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«Нет и пока не планирую», — сказал глава госкорпорации в ответ на вопрос о том, проходил ли он вакцинацию от SARS-CoV-2.

В то же время Рогози пояснил, что он, являясь председателем государственной комиссии, который работает с экипажами космических кораблей, находится на постоянном контроле не имеет права самостоятельного принятия такого решения.

Также он указал, что российские космонавты будут проходить вакцинацию только с разрешения Федерального медико-биологического агентства.

«В вопросе защиты здоровья полностью ориентируюсь на мнение наших специалистов, им виднее», — заключил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что в российской ракетно-космической отрасли от COVID-19 скончались 47 человек.