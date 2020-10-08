Москва, , 10:32 — REGNUM Клуб считает опубликованные планы (см. «Государственные расходы на гражданские исследования и разработки в 2021 году урезаны на 32,8 млрд руб.») сокращения расходов на науку неразумными и недальновидными. Отношение к научным исследованиям определяет общую атмосферу в стране, задает вектор движения общества, уровень и качество его развития, жизненные приоритеты для молодежи — и в итоге именно от него зависит место России в будущем мире. Научные исследования и научное образование и без того являются в разы недофинансированными, а профессия ученого потеряла необходимый престиж и привлекательность. Дополнительная «экономия» на этих направлениях смехотворна с точки зрения государственных финансов, но посылает совершенно определенный и значимый сигнал общественному мнению.

Клуб считает такое действие ошибочным и призывает его не совершать. На наш взгляд, наоборот, подчеркнутое внимание к науке в условиях кризиса могло бы перевернуть отрицательные тенденции за счет относительно малых финансовых вложений — и следовало бы воспользоваться этой возможностью. Это та сфера, в которой символические действия многого стоят — и после долгих лет гонений на высококачественную науку и научное образование пришло время положительных решений, в том числе и в отношении финансирования. Принятие именно таких решений в нынешней ситуации, когда отечественная наука сыграла важную роль на многих жизненно важных направлениях, было бы встречено с пониманием. Мы надеемся, что руководство страны прислушается к нашему мнению.

Клуб «1 июля»

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