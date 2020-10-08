Москва, , 10:22 — REGNUM Провести индексацию пенсий работающим пенсионерам возможно начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в федеральный бюджет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдем эти деньги, и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год», — заявил Миронов.

По его словам, в течение ближайших двух-трех недель правительство должно ответить президенту РФ, и тогда Госдума должна принимать решение в рамках второго чтения проекта федерального бюджета на следующие три года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций Миронов сослался на новые статьи Конституции и настоял на индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства поручил правительству подготовить предложения по индексации.

Пенсии работающим пенсионерам в России не индексируются с 2016 года.

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