Сеул, , 10:26 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи вышла в финальный тур выборов главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованным данным, из пяти кандидатов в финал прошли два человека. Соперником на пост главы ВТО является кандидат из Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала, ранее занимавшая пост министра финансов и министра иностранных дел.

Известно, что экономист из Нигерии сыскала международное призвание в качестве исполнительного директора Всемирного банка.

Заключительный этап выборов продлится до 6 ноября. Отмечается, что впервые за 25-летнюю историю организации ВТО возглавит женщина.