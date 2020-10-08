Сеул, 8 октября 2020, 10:26 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи вышла в финальный тур выборов главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно опубликованным данным, из пяти кандидатов в финал прошли два человека. Соперником на пост главы ВТО является кандидат из Нигерии Нгози Оконьо-Ивевала, ранее занимавшая пост министра финансов и министра иностранных дел.
Известно, что экономист из Нигерии сыскала международное призвание в качестве исполнительного директора Всемирного банка.
Заключительный этап выборов продлится до 6 ноября. Отмечается, что впервые за 25-летнюю историю организации ВТО возглавит женщина.