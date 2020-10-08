Нью-Йорк, США, , 10:17 — REGNUM В ходе конфликта в Нагорном Карабахе, очередное обострение которого произошло 27 сентября, жертвами боевых действий стали 30 мирных жителей Азербайджана, среди которых есть женщины и дети. Об этом на заседании Третьего комитета Генассамблеи Организации Объединённых Наций заявила сотрудница азербайджанского постоянного представительства при ООН Лала Мехдиева.

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Также, по её словам, в результате конфликта 144 человек получили ранения, было разрушено 66 гражданских объектов и 427 домов.

Представительница Азербайджана также обвинила Ереван в несоблюдении норм международного гуманитарного права.

«Иностранные наемники набирались в качестве «добровольцев» и использовались в боевых операциях против Азербайджана», — приводит РИА Новости слова Мехдиевой.

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Напомним, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли четыре ребёнка, ещё семь получили ранения.

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