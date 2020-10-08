Москва, , 10:10 — REGNUM В Госдуме уверены, что председатель правительства Армении Никол Пашинян сам загнал себя в ловушку.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные попали в «ловушку» в Нагорном Карабахе.

«Это Пашинян сам себя загнал в ловушку Карабаха, из которой ему лично не выбраться», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

‬По словам Пашиняна, военачальники Армении и Нагорного Карабаха сымитировали отступление на юге НКР, благодаря чему им удалось заманить военный корпус Азербайджана в коридор, пишет РБК.

‪

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян заявил о «ловушке» для военных Азербайджана в Нагорном Карабахе