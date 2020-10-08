Вашингтон, 8 октября 2020, 10:05 — REGNUM Нежелание бывшего вице-президента США Джо Байдена принять участие в еще одних дебатах с действующим американским президентом Дональдом Трампом может негативно сказаться на электоральном успехе кандидата-демократа, заявила Рейчел Буккино в статье, вышедшей 7 сентября в The National Interest.
Осмотрительность Байдена, который до обнаружения у Трампа коронавирусной инфекции был готов принять участие в еще одних дебатах, может быть воспринята как слабость и трусость.
В свою очередь президент Трамп заявил о своей готовности вновь встретиться с Байденом 15 октября в Майами.