Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Нежелание бывшего вице-президента США Джо Байдена принять участие в еще одних дебатах с действующим американским президентом Дональдом Трампом может негативно сказаться на электоральном успехе кандидата-демократа, заявила Рейчел Буккино в статье, вышедшей 7 сентября в The National Interest.

«Я думаю, если он по-прежнему болен COVID-19, нам не стоит проводить еще одни дебаты», — отметил Байден, подчеркнув, что необходимо четко следовать указанием медиков.

Осмотрительность Байдена, который до обнаружения у Трампа коронавирусной инфекции был готов принять участие в еще одних дебатах, может быть воспринята как слабость и трусость.

«Хотя дебаты не оказывают существенного влияния на колеблющихся избирателей, граждане США, которые вс` еще не определились с выбором, могут рассматривать нежелание Байдена [принять участие в дебатах] как трусость», — подчеркнула Буккино.

В свою очередь президент Трамп заявил о своей готовности вновь встретиться с Байденом 15 октября в Майами.