Ереван, , 09:56 — REGNUM Главной темой телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стала ситуация на Южном Кавказе, а также действия террористов в этом регионе. Об этом Пашинян заявил в интервью РБК.

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Глава правительства Армении подчеркнул, что вовлечение боевиков в карабахский конфликт является проблемой для глобальной безопасности.

«А если в военные действия вовлечены террористы […] — это уже вообще другая ситуация, это уже вопрос не только Карабаха, а безопасности в нашем регионе в более широком смысле — безопасности России и Ирана. Это вообще вопрос глобальной безопасности», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в ходе разговора обсуждался и ряд вопросов касательно взаимодействия обеих стран в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Россия — стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договорённости, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона», — отметил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся 5 октября. В ходе переговоров было отмечено, что война в Нагорном Карабахе привела к человеческим жертвам, её пора прекратить.

Ранее премьер-министр Армении заявлял о возможном достижении перемирия в Нагорном Карабахе, но для этого, по его словам, Турция должна прекратить своё непосредственное участие в вооружённом конфликте и вывести «террористов и наёмников» из зоны боевых действий.

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