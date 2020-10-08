Ереван, 8 октября 2020, 09:56 — REGNUM Главной темой телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стала ситуация на Южном Кавказе, а также действия террористов в этом регионе. Об этом Пашинян заявил в интервью РБК.
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Глава правительства Армении подчеркнул, что вовлечение боевиков в карабахский конфликт является проблемой для глобальной безопасности.
Кроме того, в ходе разговора обсуждался и ряд вопросов касательно взаимодействия обеих стран в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся 5 октября. В ходе переговоров было отмечено, что война в Нагорном Карабахе привела к человеческим жертвам, её пора прекратить.
Ранее премьер-министр Армении заявлял о возможном достижении перемирия в Нагорном Карабахе, но для этого, по его словам, Турция должна прекратить своё непосредственное участие в вооружённом конфликте и вывести «террористов и наёмников» из зоны боевых действий.
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