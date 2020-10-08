Вашингтон, , 09:57 — REGNUM С призывом к госдепартаменту США о введении санкций в отношении Турции за готовящиеся испытания ею испытания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 обратились американские сенаторы Крис Ван Холлен (Демпартия) и Джеймс Лэнкфорд (Республиканская). Об этом 8 октября говорится в их совместном письме к госсекретарю США Майку Помпео, опубликованном на сайте Ван Холлена.

Как отмечается в послании, сенаторы США обеспокоены сообщениями об задействовании Турцией радаров ЗРС С-400 для обнаружения истребителей американского производства F-16, которые возвращались в конце августа с учений Франции, Италии, Греции и Кипра, которые, в свою очередь, были посвящены агрессии Турции в Восточном Средиземноморье.

Также указывается, что Турция тестировала С-400 на собственных истребителях F-16, что, по мнению американских законодателей, «может позволить России следить за союзниками по НАТО».

«Мы вновь призываем ввести санкции против Турции, как требуется законом», — говорится в письме.

Кроме этого, в нем содержится запрос о предоставлении информации о том, активировалась ли система С-400 для обнаружения возвращавшихся с учений самолетов F-16 указанных стран.

Отметим, 6 октября газета Yeni Akit сообщила, что ВС Турции могут в ближайшее время провести испытания ЗРС С-400 российского производства на побережье Черного моря.