Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Акция протеста возле здания Генпрокуратуры Грузии в Тбилиси прошла 7 октября против задержания двух человек в рамках уголовного дела о незаконной передаче грузинских земель Азербайджану. Об этом сообщает интернет-издание Netgazeti.

По данным журналистов, собравшиеся на акцию считают, что дело якобы было возбуждено безосновательно с подачи правящей партии «Грузинская мечта» в целях повышения рейтинга перед парламентскими выборами, которые должны пройти 31 октября.

«Мы протестуем против антигосударственных действий «Грузинской мечты» с целью сохранения власти», — заявил журналистам член партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

В Генпрокуратуре Грузии ранее заявили, что дело о «незаконных» решениях комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы, принятых в 2006 — 2007 годах, было возбуждено недавно в связи с обнаружением советских карт 1937 — 1938 годов. На их основании были сделаны выводы, что задержанные члены комиссии якобы незаконно признали право за Азербайджаном на 3500 га исторически грузинских земель. Протестующие уверены, что в этом деле якобы замешана Россия.

«Насколько мне известно, грузинский бизнесмен, работающий в России, прислал какую-то карту, которая вроде бы подтверждает, что предыдущее правительство, которое сейчас находится в оппозиции, отчуждало грузинские земли. Отправка карты из России, конечно, вызывает подозрения», — заявил другой участник акции, член партии «Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе.

Он заявил, что не верит в справедливый вердикт суда по данному делу.

Напомним, в Тбилиси о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006 — 2007 годах заявили 24 сентября. 27 сентября в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной передаче грузинских земель другому государству.

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