Сен-Мартен-Везюби, , 10:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «государство потратит несколько сотен миллионов евро» на восстановление департамента Приморские Альпы после урагана «Алекс», в ходе которого погибли восемь человек и были разрушены около сотни домов.

В своем интервью телеканалу France 2 лидер Франции заявил по итогам своего визита в коммуну Сен-Мартен-Везюби департамента Приморские Альпы, что «государство потратит несколько сотен миллионов евро» на восстановление региона после сильнейшего урагана.

Президент уточнил, что речь идет примерно о «100 миллионах евро в краткосрочном периоде» и о «нескольких сотнях миллионов евро, возможно о миллиарде» через некоторое время.

Напомним, 7 октября Макрон прибыл в департамент Приморские Альпы, чтобы выразить свою поддержку пострадавшим в ходе урагана «Алекс», который бушевал на юге и юго-востоке Франции с субботы, 3 октября.

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