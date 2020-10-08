Тартус, Сирия, , 09:33 — REGNUM Российский фрегат «Адмирал Эссен» зашел на пункт базирования ВМС РФ в Тартусе (Сирия). Об этом 8 октября сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что корабль вышел из порта Севастополь и прошел до Тартуса расстояние в 1300 морских миль по Черному и Средиземному морям и затратил на это менее одной недели.

«В этом районе уже не первый раз осуществляем демонстрацию присутствия российского флага, осуществляем контроль за безопасностью морских перевозок», — заявил командир фрегата Александр Смирнов.

Также он указал, что сирийские моряки приветствуют и оказывают знаки внимания российским военным кораблям, так как в присутствии последних им спокойнее.

Отметим, фрегат «Адмирал Эссен» войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ России и сменит фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», который выполняет специальные задачи с июня 2020 года.