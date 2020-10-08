Варшава, , 09:19 — REGNUM Аналитический портал wPolityce. pl провел социологическое исследование на предмет рейтинга политических партий в польском обществе. Если бы выборы состоялись в начале октября, в парламент попали бы пять партий.

Явным лидером выступает правящая партия «Право и справедливость», за которую готовы отдать голоса 38% опрошенных. На втором месте расположилась главная оппозиционная сила — либеральная проевропейская партия «Гражданская платформа». Тройку лидеров замыкают «Левые» с результатом в 14%.

Кроме того, процентный порог попадания в парламент преодолела национал-консервативная партия «Конфедерация» — она вызывает симпатии у 11% опрошенных. Последней политической силой, которая набрала больше 5-процентного минимума, стала социал-демократическая «Польская крестьянская партия» с результатом в 6%.

Явка на парламентских выборах, если бы они проходили в настоящее время, составила бы 64%.

Опрос проводился на интернет-платформах на общепольской репрезентативной (по полу, возрасту, месту проживания) выборке со 2 по 5 октября 2020 года. В исследовании приняли участие 1067 человек.