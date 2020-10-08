Москва, , 09:14 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает повысить статус Правил дорожного движения (ПДД).

«Считаю, необходимо придать ПДД статус федерального закона. От корректности норм и точности формулировок правил напрямую зависит вопрос защиты жизни и здоровья участников дорожного движения, а также перспективы бесперебойного функционирования множества отраслей экономики», — отметил Нилов в ТГ-канале.

По его словам, новый статус документа позволит осуществлять корректировку правил на основе всестороннего публичного обсуждения в рамках парламентских дискуссий, учета возможных рисков и их своевременной нейтрализации.

Вопрос может инициировать замглавы комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский («Единая Россия»), который состоит в правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас Правила дорожного движения (ПДД) имеют статус постановления правительства РФ. Изменения в него вносятся решением правительства.