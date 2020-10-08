Сеул, , 09:16 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 0,9%, до 45,1%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательской компании Real Meter.

Согласно опросу, проведенного с 5 по 7 октября среди 2009 человек, не одобряют деятельность главы государства 51,4% респондентов, что на 0,5% ниже по сравнению с предыдущим опросом. От ответа воздержались 3,5% опрошенных.

Эксперты отмечает, что уровень поддержки президента вырос несмотря на ряд негативных факторов, среди которых отъезд супруга главы МИД Южной Кореи в США и убийство южнокорейского госслужащего военными КНДР.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 35,7%, партии Сила народа — 28,7%, Народной партии — 6,8%, Открытой демократической партии — 5,9%, партии Справедливости — 5,2%.