Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Экспертиза топографических карт 1937—1938 годов, на которых изображена грузино-азербайджанская граница, показала, что грузинская сторона в двусторонней комиссии по делимитации согласилась передать Баку до 3500 га территорий, которые исторически принадлежат Грузии. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 7 октября сделал на брифинге прокурор Генпрокуратуры Джарджи Циклаури.

«В результате проведенной экспертизы было установлено, что ряд согласованных участков границы между Грузией и Азербайджаном, в том числе в 2007 году, не соответствует линии границы с Грузией, проведенной на топографических картах масштаба 1:200 000, опубликованных в 1937—1938 годах. Разница в ущерб Грузии составляет около 3500 га», — сказал прокурор.

По словам Циклаури, действия членов комиссии якобы привели к тому, что «возникла угроза» утраты части грузинской территории. На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье 308 УК Грузии о незаконной передаче земель иностранному государству. Прокурор также рассказал, что по делу были задержаны два человека.

Циклаури отметил, что дело о событиях, произошедших более десяти лет назад, было возбуждено после обнаружения карт 1937—1938 годов, которые ведомству передал «один гражданин».

Напомним, в Тбилиси о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006—2007 годах, заявили 24 сентября. 27 сентября в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной передаче грузинских земель другому государству. В Грузинской православной церкви заявили, что дело касается территории, где находится комплекс православных монастырей Давид-Гареджи.

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