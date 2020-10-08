Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Миф о том, что американский президент Дональд Трамп является «марионеткой» российского лидера Владимира Путина, опасен для США, поскольку он не позволяет стране переосмыслить свою внешнюю политику, пишет старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 8 октября в The American Conservative.

«Такая всепроникающая паранойя привела к возрождению маккартизма в Соединенных Штатах и препятствует столь необходимой переоценке внешней политики США», — подчеркнул Карпентер.

При этом даже завершение расследование специального прокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа и России не положило конец намекам на предательство Трампа. Так, до сих пор находятся политики и журналисты, продолжающие заявлять о том, что у Кремля есть компромат на главу Белого дома.

«Мы до сих пор не знаем, есть ли что-нибудь на него [Трампа] у Путина. И нам нужно знать ответы — срочно. Знание может быть разрушительным. Незнание же может оказаться намного хуже. Незнание — угроза работе самой демократии», — написал в The Washington Post журналист Тим Вейнер.

По словам Карпентера, упорное повторение обвинений Трампа в предательстве может объяснить лишь «физиологическая ненависть» к нему, совмещенная со столь же «нерациональными подозрениями относительно России», унаследованными со времен холодной войны.

Противодействие любым примирительным шагам в отношении России достигло абсурдного и токсичного уровня. Противники Трампа осудили даже сделанное в апреле 2020 года совместное заявление с Путиным по случаю годовщины соединения советских и американских войск на Эльбе. Направленное на то, чтобы подчеркнуть способность наций преодолевать свои противоречия в достижении более высокой цели, это заявление американского и российского лидера, сделанное на фоне пандемии, было осуждено, как шаг, «играющий на руку Путину». Таким же образом оценили критики Трампа и его решение вывести часть американских войск из Германии, несмотря на даже на то, что эти войска планируется разместить в Польше — ближе к российской границе.

Подобная ситуация уже складывалась в США — во времена маккартизма, когда произошло невиданное сужение политического дискурса. после завершения эры маккартизма его влияние ощущалось на протяжении целого поколения — особенно в отношении восточной Азии. Из-за того что Вашингтон загнал себя в угол жестких идеологем, его политика в регионе носила контрпродуктивный характер. Схожее мышление стало также причиной катастрофического крестового похода во Вьетнаме.

«Америка не может снова позволить себе такое безумие. Обвинение тех, кто выступает за менее конфронтационную политику в отношении Москвы, в том, что они марионетки, предатели и «российские активы», не приведет к разумной политике», — указал Карпентер.

«Упорство в таком подходе повлечет за собой обострение опасной напряженности за рубежом и подорвет необходимые политические дебаты внутри страны», — заключил он.