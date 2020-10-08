Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Новый коронавирус был выявлен у начальника службы безопасности Белого дома Крида Бейли еще в конце сентября. Об этом 8 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации последних, Бейли перенес COVID-19 в тяжелой форме в конце сентября и находится в медучреждении до настоящего времени.

При этом журналисты издания подчеркивают, что представители администрации США знали об этом, однако не делали сообщений о заражении SARS-CoV-2 высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская вакцина от коронавируса из-за разногласий политического плана появится в стране после выборов президента.