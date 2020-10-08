Ульяновск, , 09:00 — REGNUM В Ульяновске почётное звание «Город трудовой доблести» будет закреплён в уставе. Данное решение принято на заседании городского парламента. Соответствующее изменение будет внесено в первую статью документа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения в главном документе города единогласно поддержали депутаты на очередном заседании городской Думы, которое состоялось 7 октября. Парламентарии единогласно поддержали закрепление в уставе областной столицы почётное звание «Город трудовой доблести». Изменения будут внесены во вторую часть первой статьи документы.

«Изложив его в следующей редакции: «2. Административным центром муниципального образования «город Ульяновск» является город Ульяновск, удостоенный почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», — говорится в проекте устава.

Спикер гордумы Илья Ножечкин отмечает, что закрепление почётного звания в уставе поможет «сохранить историческую память, чтобы будущее поколение ульяновцев всегда помнило о подвиге предков и гордилось, что живет в таком замечательном городе».

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск вошёл в первую двадцатку городов страны, которым присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». За присвоение Ульяновску почётного статуса собрано 200 тыс. подписей. В столице также появится памятник воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны.

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