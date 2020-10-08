Дамаск, , 08:58 — REGNUM Заявления президента США Дональда Трампа о планах по ликвидации сирийского лидера Башара Асада не отличаются новизной. Об этом заявил президент Сирии, подчеркнув, что американские власти занимаются убийствами на протяжении десятилетий.

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«Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий, — отметил Асад в беседе с РИА Новости. — Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового».

Асад считает, что у Вашингтона всегда существовали планы подобного рода по различным причинам, поэтому официальному Дамаску в условиях войны в Сирии «следует ожидать от американцев чего-то похожего».

«Это вполне ожидаемо. Даже если у нас нет такой информации, это должно быть очевидно», — отметил Асад.

При этом сирийский лидер добавил, что если в междунароных отношениях не будет баланса, «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада. Такой план разрабатывался в 2017 году.

По словам американского лидера, это считалось лучшим вариантом, и всё было для этого готово. Однако в итоге возглавлявший в то время Пентагон Джеймс Мэттис выступил категорически против.