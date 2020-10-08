Киев, , 09:03 — REGNUM Прошедший саммит Украина — ЕС показал, кого Европейский союз считает виновником войны в Донбассе. Об этом заявил 8 октября глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в комментарии «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

По его словам, если раньше в ЕС ответственность за войну в Донбассе частично возлагали на Украину, то теперь ситуация изменилась.

«Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается…» — рассказал он.

Кравчук отметил, что европейские лидеры «с большим пониманием и анализом относятся к Украине», хотя и высказывают «серьезные замечания», связанные с украинской коррупцией и реформами.

Напомним, украинская пропаганда утверждает, якобы причиной войны в Донбассе стали не государственный переворот в Киеве и карательная операция ВСУ, начатая по приказу незаконного киевского режима, а некая «российская агрессия», доказательств которой Украина не может предоставить вот уже более шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну в Донбассе невозможно остановить без диалога с Россией, которому во многом мешают украинские СМИ, подконтрольные условной «партии войны».

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