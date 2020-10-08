Джакарта, , 08:46 — REGNUM В аппарате президента Индонезии оценили общенациональную забастовку рабочих, протестующих против закона о создании рабочих мест, которая может привести к ухудшению экономики, сообщает Kompas.

«Забастовка в пандемию приведет к ухудшению состояния нашей экономики, мы сейчас восстанавливаемся и пытаемся встать», — заявили в аппарате президента, напомнив, что демонстрации могут создавать толпы, которые могут стать средой для передачи коронавируса.

Напомним, Объединенное рабочее движение и региональные альянсы в Индонезии призвали к общенациональной забастовке 6, 7 и 8 октября 2020 года. Кульминацией станут массовые демонстрации напротив здания парламента 8 октября 2020 года.

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