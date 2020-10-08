Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс одержал победу в теледебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Об этом в своём Twitter написал глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский лидер написал, что Пенс выиграл «по-крупному». В ходе теледебатов Трамп также выражал Пенсу свою поддержку.

Вместе с тем результаты опроса общественного мнения, проведенного в среду службой SSRS по заказу телекомпании CNN, показали, что Харрис выглядела во время теледебатов убедительнее своего соперника-республиканца Пенса.

Как сообщало ИА REGNUM, из данных опросов общественного мнения, который провела служба SSRS по заказу телекомпании CNN, следует, что кандидат от Демократической партии США на ноябрьских выборах президента страны Джозеф Байден по популярности опережает действующего главу американского государства — республиканца Дональда Трампа — на 16 процентных пунктов.

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