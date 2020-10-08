Пермь, , 08:39 — REGNUM Идея дать финансовую свободу губернатор не является новой, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политтехнолог Дмитрий Логинов, комментируя предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

«В данном вопросе мысль Валентины Матвиенко не нова. Как это ни забавно, нынешний глава Министерства экономического развития России Максим Решетников, ещё находясь в должности губернатора Прикамья, высказал схожие предложения, касаемо налогового регулирования», — сказал Логинов.

По его словам, в частности, Решетников отметил, что «регионам лучше видно, как стимулировать экономический рост» и «дайте больше полномочий регионам как в сфере налоговой политики, так и в области налогового администрирования».

«При этом, очень не похоже, что в должности руководителя Минэконоразвития он вспомнил об этом своём высказывании. Совет Федерации же теперь является одним из основным трансляторов полезных для государства и общества предложений, в том числе задавая тренд на большую децентрализацию регионов в плане отдельных полномочий. Но большее перераспределение полномочий подразумевает большую ответственность руководителей регионов РФ за принимаемые решения», — подчеркнул политтехнолог.

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Что касается Пермского края, то Дмитрий Логинов считает, что губернатор Махонин действует вариативно. Сначала, край погасил большую часть долга региона. Однако наличие дефицита краевого бюджета и проблемы с пополняемостью казны в период самоизоляции и ограничений, вынудил начать наращивать долговые обязательства региона.

Также Логинов акцентировал внимание на том, что не все регионы показывают успешные действия в отношениях с финансами, поэтому, не всегда расширенные полномочия и свобода благотворно повлияют на экономики субъектов Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с предложением дать больше финансовой свободы губернаторам, поскольку им «на земле лучше видно» приоритеты расходования.

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